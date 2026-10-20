В Госдуму внесли законопроект о сроках до шести лет за призывы к беспорядкам

В России предложили установить наказание до шести лет лишения свободы за публичные призывы к массовым беспорядкам через интернет или СМИ. Соответствующий законопроект внесла в Госдуму группа депутатов во главе с председателем комитета по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискарёвым.

Поправки затрагивают сразу несколько статей Уголовного кодекса. В частности, за призывы к участию в массовых беспорядках или насилию в отношении граждан предлагается установить максимальный срок заключения в четыре года. Если такие действия совершены с использованием интернета или СМИ, наказание может оказаться строже — до шести лет.

Отдельные изменения касаются ответственности за публичное оправдание терроризма, его пропаганду и призывы к террористической деятельности. В случаях, когда подобные материалы распространяются через интернет или средства массовой информации, депутаты предлагают увеличить до шести лет максимальный срок дополнительного наказания в виде запрета занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью.

Ужесточить планируют и ответственность за применение насилия в отношении представителей власти. Согласно инициативе, максимальный штраф по соответствующей статье может вырасти до 500 тысяч рублей.

Пискарёв объяснил необходимость поправок задачей предотвращения преступлений ещё на стадии подготовки. По его мнению, действующие нормы требуют усиления на фоне террористических и диверсионных угроз. Депутат также заявил о попытках внешних сил спровоцировать беспорядки в России.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о пожизненном сроке за склонение подростков к диверсиям. Кроме того, был снижен возраст привлечения к ответственности за ряд диверсионно-террористических преступлений.