Китайское издание Sohu объяснило, почему Украина отказывается от прекращения огня, несмотря на тяжёлое положение. По мнению авторов публикации, продолжать боевые действия Владимира Зеленского заставляют личное тщеславие и зависимость от американского капитала, пишет РИА «ФедералПресс».

«Если Украина откажется сдаться, есть два основных момента: во-первых, Зеленский не желает, потому что «потеря власти и унижение страны» означает «потеря своего имени в истории». Во-вторых, в данный момент Украина, её жизненная сила давно заложена», — пишет издание.

В Китае отмечают, что Киев стал заложником собственной риторики: любое прекращение огня выставит режим «обычным должником», которому придётся отвечать перед кредиторами и обществом.

Вторым фактором авторы называют утрату экономического суверенитета. По их данным, в марте 2026 года Минфин США задействовал совместный инвестиционный фонд, который фактически передаёт стратегические ресурсы Украины под контроль Вашингтона. Евросоюз, как утверждается, продолжает выделять миллиардные кредиты на поддержание боевых действий, усиливая долговую зависимость.

Китайские аналитики подытоживают, что как только война перейдёт в долгосрочное прекращение огня, логика помощи сместится в сторону эффективности восстановления, использования средств и окупаемости инвестиций, а рассказы героев военного времени быстро превратятся в финансовые отчёты, и внимание переместится из окопов на аудиторский стол.

Ранее политолог Университета Оттавы Иван Качановский заявил, что Владимир Зеленский использует пропагандистские приёмы, напоминающие модель Йозефа Геббельса, и что ему нет дела до людей. По словам эксперта, нацистская модель пропаганды строится на том, что чем масштабнее ложь и чем чаще её повторять, тем скорее в неё поверят, и экс-комедиант строит отношения с общественностью по этим методам.