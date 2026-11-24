Камила Валиева может не выступить на чемпионате России в декабре
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Камила Валиева с высокой вероятностью пропустит чемпионат России по фигурному катанию, который пройдёт в Челябинске с 17 по 20 декабря. На данный момент участие спортсменки в турнире не планируется, сообщил РИА «Новости» источник, близкий к ситуации.
По словам собеседника агентства, фигуристка ещё не приступила к полноценным тренировкам, поэтому говорить о её выступлении на национальном первенстве пока не приходится.
При этом ранее сообщалось, что Валиева начала восстанавливать спортивную форму на арене «Хрустальный». Окончательное решение об участии фигуристки в чемпионате России пока не объявлено.
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