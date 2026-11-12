Камила Валиева вновь вышла на лёд после паузы, вызванной проблемами со здоровьем. Фигуристка уже приступила к занятиям, сообщили РИА «Новости» несколько независимых друг от друга источников.

Для восстановления спортсменка выбрала старую арену «Хрустальный». По словам собеседника агентства, тренировки начались ещё на прошлой неделе, причём Валиевой выделили отдельное ледовое время.

«Спортсменке предоставлен индивидуальный лёд для восстановления и набора формы. На данном этапе она занимается без тренеров команды Этери Тутберидзе», — рассказал источник.

Ранее Life.ru сообщал, что Валиева и Александра Игнатова (Трусова) не выступят на этапах Гран-при России сезона-2026/27. Как стало известно 3 ноября, обе спортсменки отсутствовали в заявке на заключительный турнир серии в Омске. Отказ Валиевой от участия в соревнованиях объяснялся медицинскими показаниями.