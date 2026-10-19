«Там ей будет лучше»: Соколовская неожиданно отреагировала на уход Валиевой к Тутберидзе

Тренер Светлана Соколовская считает, что возвращение Камилы Валиевой к Этери Тутберидзе пойдёт фигуристке на пользу. Специалист прокомментировала в беседе с ТАСС решение 20-летней спортсменки вновь сменить наставника после года тренировок в её группе.

«Там ей будет лучше», — коротко ответила Соколовская на вопрос журналистов о случившемся.

Именно под руководством Тутберидзе Камила добилась главных успехов в карьере и установила мировые рекорды в короткой, произвольной программах и по сумме баллов. Они совместно работали до конца апреля 2025 года. Затем девушка перешла к Соколовской и продолжила подготовку на «Навка Арене», рассчитывая возобновить выступления после дисквалификации.

Напомним, четырёхлетнее отстранение фигуристки за нарушение антидопинговых правил завершилось в декабре 2025 года. Позднее Международный союз конькобежцев предоставил Валиевой нейтральный статус, однако впоследствии отозвал его.

Ранее Life.ru сообщал, что Валиева отказалась от участия в казанском этапе Гран-при России из-за проблем со здоровьем. Спортсменка не уточнила, сколько времени ей потребуется на восстановление и когда она сможет вновь выйти на соревновательный лёд.