Валиева отписалась от бывшего тренера после возвращения к Тутберидзе, но вскоре передумала

Российская фигуристка Камила Валиева отписалась в Instagram* от своего бывшего тренера Светланы Соколовской после сообщений о возвращении в группу Этери Тутберидзе. Изменения в подписках 20-летней спортсменки заметили вскоре после появления информации о смене наставника.

Позднее выяснилось, что Валиева вновь подписалась на страницу Соколовской. Причины первоначальной отписки и последующего восстановления подписки спортсменка не объяснила.

О возвращении фигуристки к Тутберидзе стало известно 19 октября. Информацию подтвердили источники ТАСС, а сама Соколовская прокомментировала решение бывшей подопечной.

«Там ей будет лучше», — заявила тренер, отвечая на вопрос о переходе Валиевой.

Камила работала со Светланой Соколовской с 2025 года. До этого фигуристка на протяжении нескольких лет тренировалась у Этери Тутберидзе, под руководством которой стала чемпионкой Европы и установила мировые рекорды. Впоследствии часть спортивных результатов была аннулирована из-за нарушения антидопинговых правил.

Ранее Life.ru сообщал, что Валиева и Марк Кондратюк обжаловали решение Международного союза конькобежцев об отзыве нейтрального статуса. Первоначально спортсменам разрешили выступать на международных соревнованиях, однако впоследствии ISU пересмотрел своё решение.

В середине октября Камила Валиева была вынуждена отказаться от участия в первом этапе Гран-при России в Казани. Спортсменка объяснила пропуск соревнований болезнью, не уточнив диагноз и сроки восстановления. Турнир должен был стать одним из первых крупных стартов фигуристки в новом сезоне после возвращения к соревновательной карьере.

Больше новостей о фигурном катании, соревнованиях и российских спортсменах — в разделе «Спорт» на Life.ru.