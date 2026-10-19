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Опубликовано 19 октября, 13:22

«Будем ждать результатов»: Чемпионка Роднина оценила возвращение Валиевой к Тутберидзе

Чемпионка Ирина Роднина назвала Валиеву самой одарённой фигуристкой

Обложка © ТАСС / Петр Ковалев

Обложка © ТАСС / Петр Ковалев

Трёхкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина положительно оценила возвращение фигуристки Камилы Валиевой в группу тренера Этери Тутберидзе. При этом прославленная спортсменка призналась, что новость не вызвала у неё особых эмоций. Своим мнением она поделилась с «Чемпионатом».

Роднина напомнила, что Валиева демонстрировала высокий уровень технической подготовки во время предыдущей работы с Тутберидзе. По её мнению, 20-летняя фигуристка обладает исключительными способностями.

«Я считаю, что Валиева — самая одарённая и способная среди всех девушек, которые за все эти годы у нас прошли», — заявила олимпийская чемпионка.

При этом Роднина подчеркнула, что окончательно оценивать решение о смене тренера стоит по будущим выступлениям спортсменки.

«Новость о воссоединении с Тутберидзе хорошая, но никаких чувств не вызывает. Будем ждать результатов», — добавила она.

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О возвращении Валиевой в группу Тутберидзе стало известно 19 октября. Фигуристка ранее покинула команду тренера и перешла к Светлане Соколовской. Кроме того, Камила Валиева отказалась от участия в этапе Гран-при России в Казани по состоянию здоровья. Фигуристка сообщила об этом болельщикам и пообещала встретиться с ними на следующих соревнованиях.

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Анастасия Никонорова
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