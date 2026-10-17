Камни, дубинки и разбитое стекло: На Западном берегу избили европейских дипломатов

Дипломаты из Франции, Бельгии и Польши подверглись нападению во время посещения оливковой рощи возле палестинской деревни Тайбе на Западном берегу реки Иордан. По данным Ynet, 17 октября на делегацию напали израильские поселенцы. Полиция начала расследование.

Нападение на дипломатов в Тайбе. Видео © Х / rimamustafa3; clashreport

По свидетельствам, которые приводит израильское армейское радио, к дипломатическим автомобилям на квадроциклах подъехали семеро человек в масках. Они окружили одну из машин, потребовали предъявить документы и разбили стекло автомобиля бельгийского консульства.

Среди участников визита находился мэр французского города Оленуа-Эмери Бернар Бодо. На опубликованных кадрах он сидит на земле, прислонившись к машине. Сведений о характере возможных травм не приводится.

Активист Амит Орпали рассказал Ynet, что нападению подверглись и палестинцы, собиравшие оливки. По его словам, находившиеся на месте люди сообщили военным об угрозе, однако помощи не дождались. Израильская полиция сообщила, что изучает видеозаписи и устанавливает личности подозреваемых. Ведомство также обратилось в МИД для связи с участниками дипломатической делегации и получения их показаний.