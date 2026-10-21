Камни Петра I попали в памятник Дмитрию Донскому, а спустя три века украсили музей

Белокаменные блоки из памятника Дмитрию Донскому на Куликовом поле оказались частью старинного канала, построенного по замыслу Петра I. Учёные смогли проследить трёхвековую историю камней, которые сначала использовали для шлюзов, затем для основания монумента, а теперь они украшают фасад музея. Об открытии РИА «Новости» рассказал директор музея-заповедника «Куликово поле» Владимир Гриценко.

Необычные блоки обнаружили ещё в 2005–2007 годах при реставрации 29-метровой колонны Дмитрию Донскому, возведённой в 1850 году по проекту архитектора Александра Брюллова. Памятник находился в аварийном состоянии, поэтому специалистам пришлось полностью разобрать конструкцию и исследовать её основание. Под чугунной плитой они нашли обработанные вручную белые камни, скрывавшие обычный бутовый фундамент. Однако откуда взялся материал, тогда оставалось загадкой.

Разгадку подсказали раскопки Ивановского канала, строительство которого началось в Тульской области в 1701 году. Это был один из масштабных гидротехнических проектов Петра I. Всего строители возвели 33 шлюза, но большинство сооружений впоследствии разобрали на материалы для церквей и жилых домов.

При исследовании одного из шлюзов археологи обнаружили, что верхние 10–12 рядов кладки исчезли, тогда как нижние остались под водой. Сопоставив результаты раскопок с архивными документами, специалисты выяснили, что разбор старинных конструкций совпал по времени со строительством памятника Донскому. Окончательно подтвердить происхождение блоков помогли историки Андрей Наумов и Игорь Юркин, обнаружившие соответствующие письменные свидетельства.

После реставрации монумента старинные камни ещё несколько лет хранились на базе музея. По словам Гриценко, сотрудники не решались выбросить материал, обработанный мастерами прошлых столетий, хотя для укрепления памятника уже использовали железобетон.

В 2014 году камням нашли новое применение. Архитектор Сергей Гнедовский предложил встроить их в фасад строящегося музейного комплекса в Моховом. Так элементы петровского канала спустя три столетия стали частью современной архитектуры Куликова поля.

Ранее Life.ru рассказывал, что исследование останков Дмитрия Донского выявило следы серьёзных травм, которые историк Владимир Рудаков связал с возможными боевыми ранениями князя. По мнению специалиста, результаты изучения костей согласуются со средневековыми свидетельствами о личном участии Донского в сражениях. Также Life.ru подробно разбирал ход Куликовской битвы 1380 года, объясняя, какую роль сыграли тактические решения князя, почему Засадный полк переломил ход боя и какое значение победа имела для дальнейшей истории Руси.