Канада дважды отказала на запрос России о выдаче нациста Гунько

Канада дважды отказала России в экстрадиции Ярослава Гунько, служившего во время Второй мировой войны в дивизии Waffen-SS «Галичина», и не проводит собственного расследования в отношении него. Об этом в интервью РИА «Новости» заявил посол РФ в Оттаве Олег Степанов. По словам дипломата, прогресса в деле нет.

«Канада дважды отказала России в экстрадиции Гунько», — сказал Степанов. Дипломат также заявил, что позиция Оттавы, по его мнению, оскорбляет память канадских ветеранов, сражавшихся против нацистской Германии.

Российская Генпрокуратура направила запрос о выдаче Гунько в декабре 2023 года. Генпрокурор Игорь Краснов в мае 2024-го сообщал, что канадская сторона сослалась на отсутствие договора об экстрадиции между странами и, по его словам, указала на нехватку прямых доказательств в материалах Москвы. Ранее Минюст Канады заявлял, что детали запросов об экстрадиции относятся к конфиденциальным межгосударственным сообщениям.

В России Гунько заочно предъявлено обвинение по статье о геноциде. Российское следствие утверждает, что он и другие представители дивизии «Галичина» причастны к убийству не менее 500 мирных жителей в феврале 1944 года, в том числе евреев и поляков. Генпрокуратура РФ также сообщала о его объявлении в международный розыск.

При этом в материалах комитета Палаты общин Канады приводились выводы комиссии Дешена, изучавшей в 1980-х годах дела предполагаемых военных преступников: обвинения в военных преступлениях против членов дивизии «Галичина» как группы не были подтверждены, а одного членства в ней комиссия не считала достаточным основанием для преследования.

Широкую известность Гунько получил после скандала в канадском парламенте в сентябре 2023 года, где его приветствовали стоя во время визита Владимира Зеленского. После того как стало известно о его службе в Waffen-SS, спикер Палаты общин Энтони Рота ушёл в отставку. Гунько живёт в Норт-Бее; в марте 2025 года ему исполнилось 100 лет. Ранее Life.ru рассказывал о его жизни в Канаде.