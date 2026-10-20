Канада избежала раскола: Жители богатой нефтью Альберты отвергли идею отделения

Более трёх четвертей жителей канадской провинции Альберта отказались поддержать движение к независимости. По предварительным итогам референдума 19 октября, за сохранение региона в составе Канады проголосовали 76,4% избирателей, против — 23,6%. Об этом сообщил телеканал CBC.

На момент публикации данных были обработаны бюллетени чуть более миллиона человек примерно с четверти из 5,5 тысячи избирательных участков. Окончательная явка пока неизвестна, однако интерес к голосованию оказался высоким: свыше 1,3 миллиона жителей Альберты отдали голоса досрочно.

До референдума избирательная комиссия ожидала участия 80–85% из примерно 3,1 миллиона избирателей. Для сравнения, на предыдущих местных выборах явка составляла около 60%.

Премьер-министр Канады Марк Карни уже отреагировал на предварительные результаты, назвав решение жителей Альберты однозначным. По его словам, они предпочли единство страны, совместное развитие и взаимную поддержку.

«Они выбрали единство, совместное развитие и заботу друг о друге. И главное — они выбрали Канаду», — говорится в заявлении главы правительства.

Карни подчеркнул, что Оттава намерена расширять торговые связи с другими государствами, ускорять реализацию национальных проектов и укреплять энергетический потенциал страны. Альберте, обладающей крупными нефтяными ресурсами, в этих планах отводится одна из центральных ролей.

При этом сам референдум не предполагал немедленного выхода провинции из Канады. Жители решали, следует ли запускать юридическую процедуру, которая могла привести к новому, уже обязательному голосованию о независимости.

Ранее Life.ru писал, что в Альберте началось голосование о возможном отделении от Канады. Тогда социологические опросы показывали, что большинство жителей не поддерживают независимость. В частности, согласно исследованию Angus Reid, около 66% респондентов собирались проголосовать за сохранение провинции в составе страны.