Канада внесла 38 организаций и 24 человека в санкционный список по России. Глава канадского МИД Анита Ананд объявила об этом 9 ноября на полях встречи министров иностранных дел стран G7 в Париже.

По данным канадского МИД, в список вошли те, кого Оттава связывает с разработкой технологий баллистических ракет и кибердеятельностью России. Ананд заявила, что ограничения призваны сократить возможности России наносить ракетные удары по украинским городам.

Под ограничения также попали криптобиржи, которые, по оценке Оттавы, помогают финансировать российскую военную экономику. По подсчётам канадского МИД, с 2014 года Оттава ввела ограничения в отношении более 3,5 тыс. человек и организаций, а также свыше 700 судов.

Ранее Life.ru рассказывал, что в июне Канада ввела санкции против Московской биржи и ряда других российских финансовых организаций. Под ограничения также попали такие учреждения, как Санкт-Петербургская биржа, СПБ Биржа, Национальная товарная и Восточная биржи, а также «Абсолют банк» и «Земский банк».