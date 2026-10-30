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Опубликовано 30 октября, 23:17

Канада запросила у IIHF разъяснения по участию России в молодёжном ЧМ

Обложка © ТАСС / Кирилл Кухмарь

Обложка © ТАСС / Кирилл Кухмарь

Федерация хоккея Канады (Hockey Canada) обратилась в Международную федерацию хоккея (IIHF) за разъяснениями после решения о возвращении российских сборных на мировую арену. Канадскую сторону интересует, сможет ли команда России выступить на молодёжном чемпионате мира 2027 года, подготовка к которому уже практически завершена. Об этом сообщает TSN со ссылкой на The Canadian Press.

Поводом для обращения стал вердикт Спортивного арбитражного суда (CAS), вынесенный в пятницу, 30 октября. Суд обязал IIHF разрешить российским хоккеистам участвовать в международных соревнованиях сезона-2026/27, включая молодёжное первенство планеты. Турнир пройдёт с 26 декабря 2026 года по 5 января 2027-го в канадских Эдмонтоне и Ред-Дире.

Однако возможное появление ещё одной сборной создаёт организаторам дополнительные сложности. Состав участников уже определён, расписание матчей утверждено, а остальные вопросы подготовки к чемпионату согласованы. Теперь канадской федерации необходимо понять, каким образом решение CAS может быть реализовано без серьёзных изменений в организации соревнований.

В Hockey Canada подтвердили, что поддерживают связь с IIHF и ожидают дополнительной информации. Международная федерация, в свою очередь, признала обязательность решения арбитража, однако предупредила, что возвращение российской команды потребует пересмотра ряда организационных вопросов.

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Ранее Life.ru писал, что Федерация хоккея Чехии выступила против возвращения России на международные турниры, несмотря на решение CAS, и дала понять, что менять свою позицию не намерена. Особенно непростой ситуация оказалась для организаторов женского чемпионата мира среди игроков до 18 лет, который стартует 8 января 2027 года в Остраве, — судебный вердикт распространяется и на эти соревнования. Теперь чешской стороне предстоит разобраться, как совместить требования спортивного арбитража с действующими в стране ограничениями на участие российских команд.

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Юния Ларсон
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