Канада запросила у IIHF разъяснения по участию России в молодёжном ЧМ

Федерация хоккея Канады (Hockey Canada) обратилась в Международную федерацию хоккея (IIHF) за разъяснениями после решения о возвращении российских сборных на мировую арену. Канадскую сторону интересует, сможет ли команда России выступить на молодёжном чемпионате мира 2027 года, подготовка к которому уже практически завершена. Об этом сообщает TSN со ссылкой на The Canadian Press.

Поводом для обращения стал вердикт Спортивного арбитражного суда (CAS), вынесенный в пятницу, 30 октября. Суд обязал IIHF разрешить российским хоккеистам участвовать в международных соревнованиях сезона-2026/27, включая молодёжное первенство планеты. Турнир пройдёт с 26 декабря 2026 года по 5 января 2027-го в канадских Эдмонтоне и Ред-Дире.

Однако возможное появление ещё одной сборной создаёт организаторам дополнительные сложности. Состав участников уже определён, расписание матчей утверждено, а остальные вопросы подготовки к чемпионату согласованы. Теперь канадской федерации необходимо понять, каким образом решение CAS может быть реализовано без серьёзных изменений в организации соревнований.

В Hockey Canada подтвердили, что поддерживают связь с IIHF и ожидают дополнительной информации. Международная федерация, в свою очередь, признала обязательность решения арбитража, однако предупредила, что возвращение российской команды потребует пересмотра ряда организационных вопросов.