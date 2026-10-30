Канада запросила у IIHF разъяснения по участию России в молодёжном ЧМ
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Федерация хоккея Канады (Hockey Canada) обратилась в Международную федерацию хоккея (IIHF) за разъяснениями после решения о возвращении российских сборных на мировую арену. Канадскую сторону интересует, сможет ли команда России выступить на молодёжном чемпионате мира 2027 года, подготовка к которому уже практически завершена. Об этом сообщает TSN со ссылкой на The Canadian Press.
Поводом для обращения стал вердикт Спортивного арбитражного суда (CAS), вынесенный в пятницу, 30 октября. Суд обязал IIHF разрешить российским хоккеистам участвовать в международных соревнованиях сезона-2026/27, включая молодёжное первенство планеты. Турнир пройдёт с 26 декабря 2026 года по 5 января 2027-го в канадских Эдмонтоне и Ред-Дире.
Однако возможное появление ещё одной сборной создаёт организаторам дополнительные сложности. Состав участников уже определён, расписание матчей утверждено, а остальные вопросы подготовки к чемпионату согласованы. Теперь канадской федерации необходимо понять, каким образом решение CAS может быть реализовано без серьёзных изменений в организации соревнований.
В Hockey Canada подтвердили, что поддерживают связь с IIHF и ожидают дополнительной информации. Международная федерация, в свою очередь, признала обязательность решения арбитража, однако предупредила, что возвращение российской команды потребует пересмотра ряда организационных вопросов.
Ранее Life.ru писал, что Федерация хоккея Чехии выступила против возвращения России на международные турниры, несмотря на решение CAS, и дала понять, что менять свою позицию не намерена. Особенно непростой ситуация оказалась для организаторов женского чемпионата мира среди игроков до 18 лет, который стартует 8 января 2027 года в Остраве, — судебный вердикт распространяется и на эти соревнования. Теперь чешской стороне предстоит разобраться, как совместить требования спортивного арбитража с действующими в стране ограничениями на участие российских команд.