Канадский хоккеист призвал вернуть сборную России с Овечкиным на ЧМ и Олимпиаду
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Канадский нападающий уфимского «Салавата Юлаева» Мэттью Маджио заявил, что хотел бы увидеть возвращение российской сборной на международные хоккейные турниры.
По словам хоккеиста, Россия остаётся одной из сильнейших хоккейных стран, а матчи российских и канадских команд всегда были одними из самых запоминающихся.
«Я хочу видеть, как сильнейшие игроки играют друг против друга. Россия — одна из лучших хоккейных стран в мире, и они очень гордятся своей командой. Когда я рос и наблюдал за чемпионатом мира среди юниоров, игры между Канадой и Россией всегда были такие замечательные», — сказал Маджио РИА «Новости».
Он добавил, что хотел бы снова увидеть нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в форме национальной команды.
«Я бы хотел ещё раз увидеть Овечкина в российском джерси», — отметил канадский форвард.
Международная федерация хоккея (IIHF) в феврале 2022 года отстранила сборные России всех возрастов от участия в международных соревнованиях на неопределённый срок. В июле 2026 года организация не разрешила российским командам выступать на турнирах сезона-2026/27, за исключением женского чемпионата мира 2027 года, решение по которому будет принято позднее.
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