Канаду зовут в ЕС, но Германия против: Идея фон дер Ляйен вызвала споры из-за Украины

Евросоюз не может договориться, какой статус предоставить Канаде для расширения сотрудничества с Оттавой. Предложение главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен сделать страну ассоциированным членом объединения вызвало разногласия среди европейских правительств. Особенно против такой формулировки выступает Германия, которая ранее рассматривала аналогичный вариант для Украины. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на дипломатов и чиновников ЕС.

Главная проблема заключается в том, что понятия «ассоциированное членство» попросту нет в действующих договорах Евросоюза. Пока никто не может объяснить, какие права получит Канада, какие обязательства возьмёт на себя и чем новый формат будет отличаться от существующих соглашений.

«Давайте будем честны. Мы вступаем на довольно неизведанную территорию», — признался один из европейских чиновников.

Берлин опасается, что использование нового статуса для Канады создаст путаницу вокруг перспектив вступления Украины в ЕС. Германия ранее предлагала рассматривать ассоциированное членство именно как промежуточную ступень на пути к полноценному участию Киева в объединении.

Другие страны также обеспокоены возможными последствиями инициативы. В Евросоюзе уже существуют разные форматы отношений с государствами, которые претендуют на членство, имеют доступ к единому рынку или заключили соглашения об ассоциации. Появление ещё одной категории без чётких правил может усложнить эту систему.

При этом европейские столицы в целом поддерживают сближение с Канадой. Брюссель и Оттава заинтересованы в расширении сотрудничества в оборонной промышленности, энергетике, цифровых технологиях и поставках критически важного сырья. Разногласия касаются прежде всего юридического оформления нового партнёрства.

Вопрос предстоит обсудить на саммите ЕС — Канада, который пройдёт 29–30 октября в Монреале. До встречи дипломаты пытаются согласовать формулировку, устраивающую все стороны.

Ранее Life.ru рассказывал о протесте восьми стран ЕС против инициативы фон дер Ляйен. 23 октября стало известно, что Германия, Франция и ещё как минимум шесть государств выступили против использования термина «ассоциированный член» применительно к Канаде. Европейские дипломаты возмутились тем, что глава Еврокомиссии предложила новый статус без предварительного согласования с национальными правительствами.