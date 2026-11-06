В борьбе за кресло генерального секретаря ООН наметился новый фаворит: бывший вице-президент Коста-Рики Ребека Гринспан продолжает наращивать поддержку среди членов Совета Безопасности. По итогам восьмого предварительного голосования её кандидатура получила уже 12 голосов из 15 возможных. Об этом РИА «Новости» сообщили несколько информированных источников.

Таким образом, позиции Гринспан стали ещё сильнее по сравнению с предыдущим раундом: число сторонников увеличилось на одного, а противников сократилось с четырёх до трёх. Сейчас она возглавляет Конференцию ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД).

Второе место в предварительном голосовании сохранил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси. Его поддержали девять членов Совбеза, четверо выступили против, ещё двое воздержались. Третью позицию занимает постоянный представитель Гайаны при ООН Кэролин Родригес-Биркетт: восемь голосов за, пять против и два воздержавшихся.

Среди остальных претендентов — дипломат из ОАЭ Лана Нуссейбе, получившая семь голосов поддержки при шести против и двух воздержавшихся, а также выдвинутый Турцией генеральный секретарь ОБСЕ Феридун Хади Синирлиоглу. Его кандидатуру поддержали три члена Совбеза, восемь выступили против, четверо воздержались.

Предварительные голосования проходят в закрытом режиме. Члены Совета Безопасности оценивают каждого претендента по трём критериям: поддерживают его кандидатуру, не поддерживают или воздерживаются. Именно Совбез впоследствии должен рекомендовать Генеральной Ассамблее ООН претендента на высший пост организации.

«В соответствии с Уставом организации, генсек назначается Генассамблеей по рекомендации Совета Безопасности», — следует из установленной процедуры избрания руководителя ООН.

Окончательное решение будет иметь особое значение для будущего организации: второй и последний срок полномочий нынешнего генерального секретаря Антониу Гутерреша заканчивается 31 декабря 2026 года. Таким образом, новый руководитель должен будет сменить его с начала 2027 года.

Ранее Life.ru писал, что Александр Лукашенко предложил назначить Дональда Трампа генеральным секретарём ООН. Белорусский лидер считает, что американский президент способен встряхнуть организацию, которую он сам ранее критиковал за недостаточную эффективность, и сумеет «расшевелить это болото».