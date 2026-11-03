Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил сделать американского лидера Дональда Трампа главой ООН. По его мнению, тот мог бы оживить работу организации и предложить множество инициатив.

«Он там расшевелит это болото быстро. Столько инициатив нам подкинет», — сказал Лукашенко, общаясь с делегацией из Израиля.

Ранее, выступая на IV Минской международной конференции по евразийской безопасности, белорусский президент критиковал ООН за недостаточную результативность. Он выразил опасение, что организация может повторить судьбу Лиги Наций, не сумевшей предотвратить Вторую мировую войну.

В разговоре с делегатом из Израиля Лукашенко также призвал приезжать в Белоруссию в любое время, не дожидаясь приглашения. При этом он связал свою реплику с происхождением израильских руководителей.

«Вы приезжайте в любое время. Мы вас не должны приглашать. Все ведущие руководители Израиля отсюда. Что мне вас приглашать?» — обратился президент к собеседнику.

Ранее Life.ru сообщал, что Лукашенко предложил присудить Трампу Нобелевскую премию мира. По оценке белорусского лидера, американский президент, несмотря на противоречивость своей политики, пока удерживает мир от третьей мировой войны.