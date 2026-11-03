Лукашенко призвал дать Трампу премию мира за предотвращение ядерной войны
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что американский лидер Дональд Трамп своими действиями удерживает «матушку Европу» от развязывания третьей мировой войны, которая может перерасти в ядерный конфликт. По мнению белорусского лидера, американский президент заслуживает Нобелевской премии мира.
«Политика Трампа поляризует мир и вызывает, что тут скрывать, обоснованную критику. Но ведь Трамп своими действиями, пусть и противоречивыми, по сути, удерживает пока мир от третьей мировой войны, которая может полыхнуть в ядерном формате», — подчеркнул Лукашенко на IV Минской международной конференции по евразийской безопасности.
Белорусский лидер отметил, что от действий Вашингтона во многом зависит ситуация в мире, несмотря на географическую удалённость США от региона.
Ранее Life.ru сообщал, что Лукашенко назвал себя сторонником Трампа и признался в поддержке американского президента на выборах. Во время встречи с главами правительственных делегаций в Минске 2 октября белорусский лидер заявил, что считает себя «трампистом». При этом он признал, что не все решения главы Белого дома вызывают у него одобрение.