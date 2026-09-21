Кандидат от «Единой России» Карлов лидирует на Сахалине по итогам голосования

Георгий Карлов, кандидат от «Единой России» и депутат Госдумы восьмого созыва, набрал 54,48% голосов на выборах в нижнюю палату парламента в Сахалинской области. В 168-м избирательном округе обработали 100% бюллетеней, следует из данных трансляции ЦИК России.

Второе место занял кандидат от КПРФ Павел Ашихмин с результатом 13,18%. Представитель партии «Новые люди» Иван Рыбаков получил 8,08% голосов.

По последним данным, «Единая Россия» сохраняет конституционное большинство в Госдуме. Партия лидирует в 201 одномандатном округе из 225. КПРФ занимает второе место по федеральному округу. Далее идут ЛДПР, «Новые люди» и «Справедливая Россия».