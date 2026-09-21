Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 21 сентября, 00:37

Кандидат от «Единой России» Карлов лидирует на Сахалине по итогам голосования

Георгий Карлов. Обложка © VK / Единая Россия Сахалинская область

Георгий Карлов. Обложка © VK / Единая Россия Сахалинская область

Георгий Карлов, кандидат от «Единой России» и депутат Госдумы восьмого созыва, набрал 54,48% голосов на выборах в нижнюю палату парламента в Сахалинской области. В 168-м избирательном округе обработали 100% бюллетеней, следует из данных трансляции ЦИК России.

Второе место занял кандидат от КПРФ Павел Ашихмин с результатом 13,18%. Представитель партии «Новые люди» Иван Рыбаков получил 8,08% голосов.

«Единая Россия» лидирует во всех 12 округах Подмосковья на выборах в ГД
«Единая Россия» лидирует во всех 12 округах Подмосковья на выборах в ГД

По последним данным, «Единая Россия» сохраняет конституционное большинство в Госдуме. Партия лидирует в 201 одномандатном округе из 225. КПРФ занимает второе место по федеральному округу. Далее идут ЛДПР, «Новые люди» и «Справедливая Россия».

Больше новостей о выборах и внутренней политической повестке — в разделе «Политика России» на Life.ru.

BannerImage
Лия Мурадьян
  • Новости
  • Выборы — 2026
  • Политика России
  • Политика
  • Сахалинская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar