Французский политик Рафаэль Глюксманн намерен изъять замороженные российские активы в случае победы на президентских выборах. О своих планах он рассказал в эфире телеканала franceinfo.

«Я могу вам сказать, что у нас есть 210 миллиардов российских государственных активов, замороженных в наших банках. Одним из моих первых действий станет изъятие этих активов совместно с нашими европейскими партнерами, чтобы профинансировать помощь Украине», — заявил Глюксманн.

Политик рассчитывает направить российские средства на поддержку Киева. Однако для реализации этого предложения ему потребуется договориться с европейскими партнёрами, среди которых нет единства по вопросу конфискации активов.

Одним из главных противников изъятия остаётся Бельгия, где в депозитарии Euroclear хранится значительная часть заблокированных российских средств. Когда Глюксманна спросили, как он намерен преодолеть сопротивление Брюсселя, политик пообещал обеспечить европейскую солидарность.

При этом конкретного механизма, который позволил бы убедить бельгийские власти поддержать конфискацию, он не представил.

Российская сторона неоднократно выступала против изъятия замороженных резервов. Министр иностранных дел Сергей Лавров предупреждал, что Москва примет ответные меры, если западные государства решатся на конфискацию.

Банк России также добивается защиты своих интересов через суд. Регулятор подал иск к Euroclear о взыскании убытков и оспаривает в Суде ЕС ограничения, затрудняющие исполнение российских судебных решений за рубежом.