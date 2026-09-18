Кандидат в президенты Франции предложил создать «Соединённые штаты Европы»

Кандидат в президенты Франции и лидер партии «Ренессанс» Габриэль Атталь выступил за создание «Соединённых штатов Европы». По его задумке, группа стран ЕС должна значительно теснее объединить свои экономики, технологии и экологическую политику, передаёт CNews.

Атталь считает, что Евросоюз в его нынешнем виде исчерпал возможности для дальнейшей интеграции. По его мнению, конкуренция между самими европейскими государствами мешает им противостоять экономическому давлению со стороны США и Китая.

«Современная Европа, состоящая из 27 стран, достигла своих пределов. В рамках нынешней системы мы не сможем продвинуться дальше», — заявил бывший премьер Франции.

При этом Атталь предлагает не превращать весь Евросоюз в единое государство, а сформировать внутри него более тесное ядро стран. Между его участниками должны исчезнуть экономические границы, а сотрудничество предполагается строить на принципах экономического, технологического и экологического федерализма. Традиционные суверенные полномочия при этом останутся у национальных правительств.

Первым шагом к такому объединению Атталь назвал проведение общеевропейского референдума в государствах, которые захотят присоединиться к инициативе. Сколько именно стран должно войти в новое объединение, кандидат не уточнил.

Президентские выборы во Франции пройдут весной 2027 года. Первый тур назначен на 18 апреля, второй, если он потребуется, — на 2 мая. Нынешний глава государства Эмманюэль Макрон после двух последовательных президентских сроков не сможет баллотироваться на третий подряд.

Ранее другого кандидата в президенты Франции — Николя Дюпона-Эньяна — разозлил план ЕС против России. Политик назвал безумием намерение главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен усилить давление на РФ.