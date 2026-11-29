Кандидат в президенты Сербии оказался родтвенником героя Русско-японской войны
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Кандидат в президенты Сербии, академик Радомир Саичич рассказал о своём родстве с черногорским офицером Александром Лексо Саичичем, который воевал на стороне Российской империи в Русско-японской войне. Историей семьи политика заинтересовались журналисты сербского издания Telegraf.
Издание обратило внимание на интервью Саичича, которое вышло ещё в 2019 году. Тогда профессор Белградского университета рассказал о своих предках и упомянул Александра Саичича по прозвищу Лексо. Офицер получил известность благодаря истории о поединке с японским воином во время боевых действий в Маньчжурии.
Согласно семейному преданию, черногорский доброволец принял вызов японского бойца и вступил с ним в поединок на саблях. Противники сражались верхом на лошадях, а победителем вышел Саичич, которого после схватки приветствовали солдаты Русской императорской армии. При этом исторические документы подтверждают военную службу офицера и его ранения, однако подробности знаменитого поединка остаются предметом споров.
По словам академика, за проявленную храбрость российский император Николай II наградил его родственника орденом и клинком, украшенным золотом и драгоценными камнями. Кроме того, офицеру назначили пенсию, а его сыну предоставили стипендию на обучение.
Среди родственников кандидата в президенты были и другие военные. Его прадед Ново Саичич участвовал в войнах начала XX века, а дед Радомир, в честь которого назвали будущего академика, работал судьёй. В 1942 году немецкие оккупанты расстреляли его в Яинцах недалеко от Белграда.
Напомним, 27 ноября правящее объединение «Студенческий список» выдвинуло Радомира Саичича кандидатом в президенты Сербии. 65-летний профессор Белградского университета специализируется на органической химии и является действительным членом Сербской академии наук и искусств. В октябре он получил депутатский мандат и вошёл в парламентский комитет по образованию.