Кандидат в президенты Сербии, академик Радомир Саичич рассказал о своём родстве с черногорским офицером Александром Лексо Саичичем, который воевал на стороне Российской империи в Русско-японской войне. Историей семьи политика заинтересовались журналисты сербского издания Telegraf.

Издание обратило внимание на интервью Саичича, которое вышло ещё в 2019 году. Тогда профессор Белградского университета рассказал о своих предках и упомянул Александра Саичича по прозвищу Лексо. Офицер получил известность благодаря истории о поединке с японским воином во время боевых действий в Маньчжурии.

Согласно семейному преданию, черногорский доброволец принял вызов японского бойца и вступил с ним в поединок на саблях. Противники сражались верхом на лошадях, а победителем вышел Саичич, которого после схватки приветствовали солдаты Русской императорской армии. При этом исторические документы подтверждают военную службу офицера и его ранения, однако подробности знаменитого поединка остаются предметом споров.

По словам академика, за проявленную храбрость российский император Николай II наградил его родственника орденом и клинком, украшенным золотом и драгоценными камнями. Кроме того, офицеру назначили пенсию, а его сыну предоставили стипендию на обучение.

Среди родственников кандидата в президенты были и другие военные. Его прадед Ново Саичич участвовал в войнах начала XX века, а дед Радомир, в честь которого назвали будущего академика, работал судьёй. В 1942 году немецкие оккупанты расстреляли его в Яинцах недалеко от Белграда.