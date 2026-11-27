«Студенческий список» выдвинет академика Саичича на пост президента Сербии
Обложка © ТАСС / IMAGO / Aleksandar Djorovic
Академик Радомир Саичич поборется за пост президента Сербии от правящего объединения «Студенческий список». О выдвижении его кандидатуры на пресс-конференции в Белграде сообщили представители движения.
«Мы с гордостью представляем нашего кандидата на президентских выборах: академика Радомира Саичича, профессора химического факультета Белградского университета», — заявила представитель объединения Невена Мияилович.
Саичичу 65 лет. Он специализируется на органической химии, проходил научную стажировку во Франции и с 2018 года является действительным членом Сербской академии наук и искусств.
Учёный стоял у истоков создания «Студенческого списка». По итогам внеочередных парламентских выборов 25 октября он получил депутатский мандат и вошёл в парламентский комитет по образованию.
Сбор подписей в поддержку кандидатуры академика пройдёт 28 и 29 ноября. Для подачи документов на регистрацию необходимо собрать не менее 10 тысяч подписей избирателей.
Ранее представители победившего на парламентских выборах «Студенческого списка» также объявили о намерении провести референдум о вступлении Сербии в Евросоюз. Голосование может состояться в течение нынешнего парламентского срока.
Больше новостей о политической жизни страны — в разделе «Сербия» на Life.ru.