Академик Радомир Саичич поборется за пост президента Сербии от правящего объединения «Студенческий список». О выдвижении его кандидатуры на пресс-конференции в Белграде сообщили представители движения.

«Мы с гордостью представляем нашего кандидата на президентских выборах: академика Радомира Саичича, профессора химического факультета Белградского университета», — заявила представитель объединения Невена Мияилович.

Саичичу 65 лет. Он специализируется на органической химии, проходил научную стажировку во Франции и с 2018 года является действительным членом Сербской академии наук и искусств.

Учёный стоял у истоков создания «Студенческого списка». По итогам внеочередных парламентских выборов 25 октября он получил депутатский мандат и вошёл в парламентский комитет по образованию.

Сбор подписей в поддержку кандидатуры академика пройдёт 28 и 29 ноября. Для подачи документов на регистрацию необходимо собрать не менее 10 тысяч подписей избирателей.