Исполняющий обязанности президента Сербии, председатель Народной скупщины Александар Чупич назначил выборы нового главы государства на 27 декабря. Соответствующее решение он подписал 26 ноября, сообщает Радио и телевидение Сербии (РТС).

Согласно законодательству страны, в случае досрочного прекращения полномочий президента голосование должно состояться в течение трёх месяцев. Таким образом, для проведения выборов была установлена предельно поздняя дата.

Победившее на парламентских выборах объединение «Студенческий список» уже определилось со своим кандидатом на высший государственный пост. Его имя планируют обнародовать в ближайшее время.

Напомним, 27 сентября Александар Вучич досрочно ушёл в отставку, чтобы принять участие в парламентской кампании. Временно обязанности главы государства перешли к Ане Брнабич.

Однако на внеочередных парламентских выборах 25 октября сторонники Вучича уступили «Студенческому списку», который набрал 53,01% голосов. Сам экс-президент признал поражение и заявил о переходе в оппозицию. Уже 19 ноября Чупич возглавил парламент, одновременно став исполняющим обязанности президента страны.