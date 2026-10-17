Канье Уэст помог разоблачить судебные иски: большинство из них написаны ИИ

Почти 70% судебных исков, изученных в Санкт-Петербурге, оказались предположительно написаны с помощью искусственного интеллекта. Такой результат получила руководитель объединённой пресс-службы городских судов Дарья Лебедева, решившая проверить, насколько активно заявители используют нейросети при подготовке документов. Результатами эксперимента она поделилась в своём Telegram-канале.

Для исследования Лебедева отобрала 220 заявлений из районных судов и от мировых судей. В выборку вошли самые разные дела — от потребительских споров до раздела имущества при разводе. Документы проверили тремя программами, предназначенными для выявления ИИ-текстов.

Признаки использования нейросетей обнаружились в 147 исках, или 67% выборки. По оценке программ, доля сгенерированного текста в этих документах в среднем достигла 75,8%. При этом такие результаты не позволяют достоверно установить авторство: детекторы ИИ могут ошибаться.

Поводом для проверки стал иск, связанный с несостоявшимся концертом американского рэпера Канье Уэста. Судья обратила внимание на необычно длинный и многословный документ: вместо привычных трёх-четырёх страниц заявление заняло семь. Это и вызвало подозрения, что при его составлении использовалась нейросеть.

Однако к качеству проверенных исков у Лебедевой серьёзных претензий не возникло. Все заявления приняли к производству, хотя, по её мнению, тексты нуждаются в человеческой доработке.

Иная картина обнаружилась при изучении кассационных жалоб. В десяти проверенных документах программы оценили долю ИИ-текста всего в 5–7%.