Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 17 октября, 03:47

Канье Уэст помог разоблачить судебные иски: большинство из них написаны ИИ

В Петербурге признаки использования ИИ нашли в 67% проверенных судебных исков

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT

Почти 70% судебных исков, изученных в Санкт-Петербурге, оказались предположительно написаны с помощью искусственного интеллекта. Такой результат получила руководитель объединённой пресс-службы городских судов Дарья Лебедева, решившая проверить, насколько активно заявители используют нейросети при подготовке документов. Результатами эксперимента она поделилась в своём Telegram-канале.

Для исследования Лебедева отобрала 220 заявлений из районных судов и от мировых судей. В выборку вошли самые разные дела — от потребительских споров до раздела имущества при разводе. Документы проверили тремя программами, предназначенными для выявления ИИ-текстов.

Признаки использования нейросетей обнаружились в 147 исках, или 67% выборки. По оценке программ, доля сгенерированного текста в этих документах в среднем достигла 75,8%. При этом такие результаты не позволяют достоверно установить авторство: детекторы ИИ могут ошибаться.

Поводом для проверки стал иск, связанный с несостоявшимся концертом американского рэпера Канье Уэста. Судья обратила внимание на необычно длинный и многословный документ: вместо привычных трёх-четырёх страниц заявление заняло семь. Это и вызвало подозрения, что при его составлении использовалась нейросеть.

Однако к качеству проверенных исков у Лебедевой серьёзных претензий не возникло. Все заявления приняли к производству, хотя, по её мнению, тексты нуждаются в человеческой доработке.

Иная картина обнаружилась при изучении кассационных жалоб. В десяти проверенных документах программы оценили долю ИИ-текста всего в 5–7%.

Число дипфейков в РФ выросло более чем в 10 раз за 2,5 года
Число дипфейков в РФ выросло более чем в 10 раз за 2,5 года

Ранее Life.ru сообщал, что организаторы отменённых концертов Канье Уэста получили 25 исков за месяц. Покупатели билетов обратились в суды десяти российских городов с требованиями вернуть деньги за несостоявшиеся выступления. Ответчиками выступают компании «Сэй Эдженси» и «Интикетс».

BannerImage
Артур Лапсаков
  • Новости
  • Искусственный интеллект
  • Общество
  • Санкт-Петербург
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar