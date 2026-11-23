Американские продюсеры потребовали через суд изъять или уничтожить записи песни Канье Уэста Vultures из-за предполагаемого нарушения авторских прав. Такое требование содержится в иске, поданном в федеральный суд Калифорнии, копию документа опубликовал сайт Music Business Worldwide.

Джаред Дил и Марлон Бэрроу утверждают, что рэпер и его коллега Ty Dolla $ign без разрешения использовали фрагменты их композиции Joint 2, созданной в 2018 году. Продюсеры требуют уничтожить не только копии спорной записи, но и исходные материалы, с помощью которых её можно воспроизвести. Речь идёт в том числе о мастер-записях, жёстких дисках, отдельных звуковых дорожках и файлах музыкальных сессий.

Согласно иску, Бэрроу ранее отправил Ty Dolla $ign композицию в формате mp3 для ознакомления. Передавать исходные файлы высокого качества он собирался только после подписания письменного соглашения об использовании музыки. Однако договор так и не заключили.

Несмотря на это, по утверждению истцов, элементы Joint 2 появились в нескольких версиях Vultures. Композицию позднее включили в альбом Vultures 1, вышедший в феврале 2024-го.

Продюсеры заявляют, что неоднократно требовали прекратить распространение песни и выплатить им вознаграждение. При этом Бэрроу указали как соавтора, но денег он так и не получил. А Дил, как утверждается в иске, остался и без оплаты, и без упоминания своего имени.

По оценке истцов, различные версии Vultures набрали более 130 миллионов прослушиваний на Spotify. Кроме того, заявители утверждают, что продажи товаров с символикой Vultures принесли свыше 100 миллионов долларов, а билеты на мероприятия по прослушиванию альбома — более 12 миллионов.

Помимо изъятия записей, продюсеры добиваются судебного запрета на дальнейшее распространение спорной музыки и компенсации ущерба. Они также требуют взыскать прибыль, полученную благодаря предполагаемому нарушению. В качестве альтернативы заявлено требование о выплате до 150 тысяч долларов за каждый доказанный случай умышленного нарушения авторских прав.

Иск зарегистрировали 6 ноября в Федеральном окружном суде Центрального округа Калифорнии. Ответчиками вместе с Уэстом и Ty Dolla $ign выступают связанные с рэпером компании Yeezy и музыкальный дистрибьютор Create Music Group.