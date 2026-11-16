В Германии представители правящего Христианско-демократического союза потребовали немедленного ухода Фридриха Мерца с должностей канцлера и руководителя партии. С соответствующей инициативой выступило местное отделение ХДС в коммуне Гросберен, расположенной в Бранденбурге. О единогласном решении однопартийцев сообщил его председатель Адриан Хепп в эфире Welt.

Политик пояснил, что недовольство руководством страны накапливалось несколько месяцев. Ещё в сентябре активисты направили главе правительства открытое предупреждение, однако никаких перемен не последовало. По словам Хеппа, канцлер утратил контакт с рядовыми членами политического объединения, а обещанные преобразования так и остались на бумаге.

«Мерц не справляется. Мерц должен уйти в отставку», — подчеркнул он.

Последним поводом для открытого демарша стал бюджет на 2027 год. Парламентский комитет не предусмотрел средства на снижение налога на электроэнергию для населения. Между тем эта мера входила в число важнейших предвыборных обязательств правящей коалиции.

Хепп также обвинил канцлера в неспособности отстаивать интересы ХДС перед социал-демократами. По его оценке, реальная власть сосредоточилась у министра финансов Ларса Клингбайля. Наиболее подходящим преемником Мерца политик считает баварского премьера Маркуса Зёдера.