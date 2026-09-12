Капитан танкера пропал после предполагаемой атаки БПЛА в Чёрном море

Капитан танкера «Армада Лидер» Олег Выгонный пропал в Чёрном море после атаки украинских беспилотников. Об этом сообщил канал «Любимый Сочи» в Max.

Олег Выгонный. Фото © МАКС / «Любимый Сочи»

По данным родственников мужчины, судно атаковали 10 сентября в нейтральных водах примерно в 12 милях от побережья Абхазии. Экипаж эвакуировался, однако командир остался на борту.

Через два дня танкер осмотрели, но Выгонного там не обнаружили. Где он находится сейчас, неизвестно. Близкие не исключают, что капитан мог самостоятельно покинуть судно, оказаться в воде, воспользоваться спасательным плотом или добраться до берега. Родственники просят моряков, рыбаков и жителей черноморского побережья сообщить любую информацию, которая поможет найти мужчину.

Ранее турецкий суд арестовал капитана и третьего помощника танкера Alsu после столкновения с сухогрузом Tuğberk İmamoğlu в Мраморном море. Грузовое судно затонуло, десять членов его экипажа пропали, а ещё четырёх моряков с танкера отпустили под судебный надзор.