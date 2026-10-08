Капитана сборной Швейцарии Джаку оштрафовали за подделку CoViD-сертификата

Капитан сборной Швейцарии и полузащитник «Сандерленда» Гранит Джака получил условный денежный штраф в размере 150 тысяч швейцарских франков за историю с поддельным сертификатом о вакцинации от CoViD-19. Испытательный срок составит два года.

Наказание разбито на 50 дневных ставок по три тысячи франков. Выплачивать всю сумму футболисту не придётся, если в течение следующих двух лет он не совершит нового правонарушения.

О завершении разбирательства Джака сообщил в соцсетях. По словам спортсмена, перед вынесением решения он дал полные показания прокуратуре и уже оплатил процессуальные издержки.

«Я принимаю это решение и беру на себя ответственность за свои действия. Спасибо вам за многочисленные сообщения с выражением поддержки за последние несколько недель. Они много значат для меня», — написал футболист.

История получила огласку в сентябре. Тогда Джака признался, что во время пандемии приобрёл сертификат о вакцинации, хотя прививку не делал. После этого хавбек пропустил ближайший сбор национальной команды, а прокуратура кантона Люцерн продолжила разбирательство.

Ранее Life.ru рассказывал о признании Джаки в покупке поддельного CoViD-сертификата. Футболист объяснял своё решение серьёзными сомнениями по поводу вакцинации и называл поступок ошибкой. Тогда Швейцарская футбольная ассоциация решила провести ближайший сбор без капитана, а сам игрок пообещал сотрудничать со следствием.