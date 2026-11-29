Капитана штурмовой бригады «Лють» и ещё троих украинских офицеров ликвидировали в ДНР
ТАСС: Капитан украинской штурмовой бригады «Лють» ликвидирован в ДНР
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Капитан штурмовой бригады Национальной полиции Украины «Лють» Максим Штембер ликвидирован в ДНР. Об этом со ссылкой на источник в российских силовых структурах сообщил ТАСС.
По словам собеседника агентства, на Краматорском направлении погибли ещё трое украинских офицеров — капитан Алексей Коротич, лейтенант Артём Каращук и старший лейтенант Иван Сидоренко.
Каращук занимал должность командира инженерного взвода 91-й бригады поддержки ВСУ. Коротич возглавлял медицинский пункт 125-й отдельной механизированной бригады.
Штурмовая бригада «Лють» была создана в январе 2023 года в рамках проекта МВД Украины «Гвардия наступления». Подразделение входит в структуру украинской Национальной полиции и комплектовалось как действующими правоохранителями, так и добровольцами. В феврале 2023 года Владимир Зеленский лично вручил бригаде боевое знамя. Несмотря на принадлежность к полиции, подразделение принимает непосредственное участие в боевых действиях.
Ранее Life.ru сообщал, что полковник ВСУ Дмитрий Момот, предположительно служивший в украинском Генштабе, погиб при ракетном ударе по Киеву 19 ноября, на следующий день после своего 41-летия. Информацию о его смерти 24 ноября обнародовали представители российских силовых структур. На следующий день администрация Нежина сообщила о прощании с военнослужащим. Момота похоронили в селе Вертеевка Черниговской области.