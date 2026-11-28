Полковник ВСУ Дмитрий Момот ликвидирован при ракетном ударе по Киеву
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Полковник Вооружённых сил Украины Дмитрий Момот, предположительно служивший в Генеральном штабе ВСУ, погиб при ракетном ударе по Киеву. Об этом пишет «Воевода вещает».
Момот умер 19 ноября, на следующий день после своего 41-летия. Официальный канал администрации Нежина 25 ноября сообщил о прощании с военнослужащим. По данным украинского издания «Общественное», полковника похоронили в селе Вертеевка Черниговской области.
Первоначально о смерти Момота стало известно 24 ноября от представителей российских силовых структур. Тогда сообщалось, что офицер мог служить в Генштабе ВСУ либо Национальном университете обороны Украины.
Напомним, 22 ноября в Харькове был убит майор ВСУ. Военнослужащий занимал руководящую должность в одном из львовских военных вузов и находился в городе в командировке. По версии украинских правоохранителей, преступление носило заказной характер.