В Харькове задержали 23-летнего мужчину, которого подозревают в заказном убийстве майора ВСУ. Военнослужащего застрелили возле жилого дома вечером 22 ноября. Об этом сообщила Харьковская областная прокуратура.

Погибшему было 28 лет. Он занимал должность начальника учебно-тренировочного комплекса одной из кафедр львовского военного вуза и находился в Харькове в служебной командировке вместе с курсантами.

По версии следствия, нападавший подкараулил офицера возле подъезда и трижды выстрелил в него. Стрелявший был одет в тёмную одежду и балаклаву. От полученных ранений майор скончался на месте, а злоумышленник скрылся.

Личность предполагаемого исполнителя установили правоохранители. Им оказался ранее судимый житель Могилёва-Подольского Винницкой области. Его задержали 25 ноября в родном городе.

Как утверждает следствие, в ноябре мужчина получил от неустановленного заказчика предложение убить украинского военнослужащего за вознаграждение в 15 тысяч долларов. Он согласился, приехал в Харьков, забрал из тайника возле торгового центра пистолет Макарова и совершил нападение.

Задержанному предъявили обвинение в умышленном убийстве, совершённом по заказу, из корыстных побуждений и по предварительному сговору группой лиц.