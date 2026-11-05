Окружной суд Хельсинки приговорил российского капитана грузового судна Fitburg Андрея Максименко к трём годам и шести месяцам лишения свободы по делу о повреждении подводных кабелей в Финском заливе. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на решение суда.

Боцман судна, гражданин Азербайджана, получил два года и десять месяцев заключения. Прокуратура запрашивала для обоих не менее двух с половиной лет лишения свободы. Максименко предъявленные обвинения отверг.

Дело связано с повреждением кабелей в декабре 2025 года. После инцидента финские правоохранители задержали Fitburg, следовавший под флагом Сент-Винсента и Гренадин. В составе экипажа находились восемь россиян.

В январе судно покинуло Финляндию, однако капитан и два его помощника оставались в стране под запретом на выезд. Российское посольство сообщало, что консульские сотрудники поддерживают связь с моряками и их юристами.

Ранее Life.ru рассказывал о позиции обвинения и защиты по делу Fitburg. По версии прокуратуры, судно протащило повреждённый якорь по дну не менее 130 километров, повредив два телекоммуникационных кабеля. Адвокаты настаивали, что капитан не знал о волочившемся якоре, и оспаривали право финского суда рассматривать дело.