В Финляндии 5 ноября огласят приговор российскому капитану грузового судна Fitburg Андрею Максименко, которого обвиняют в повреждении подводных кабелей в Финском заливе. Прокуратура требует отправить моряка в тюрьму как минимум на два с половиной года. О дате вынесения решения сообщило финское агентство STT. Информацию также подтвердила РИА «Новости» секретарь Окружного суда Хельсинки Пинья Мойланен.

Вместе с россиянином на скамье подсудимых оказался боцман судна, имеющий гражданство Азербайджана. Для него обвинение запросило аналогичный срок заключения. Обоим вменяют тяжкое причинение ущерба и вмешательство в работу телекоммуникационных сетей при отягчающих обстоятельствах. Сами моряки виновными себя не признают.

Разбирательство связано с инцидентом 31 декабря 2025 года, когда в Финском заливе были повреждены два подводных телекоммуникационных кабеля, соединяющих Финляндию и Эстонию. По версии следствия, Fitburg протащил неисправный якорь по морскому дну на расстояние не менее 130 километров. Финская прокуратура также считает, что действия судна создали угрозу ещё восьми подводным коммуникациям, включая энергетическую инфраструктуру.

Защита Максименко отвергает обвинения. Адвокаты настаивают, что капитан не знал о волочившемся по дну якоре и принимал необходимые меры для его закрепления. Кроме того, сторона защиты оспаривает право финского суда рассматривать дело, поскольку значительная часть предполагаемых повреждений произошла в исключительной экономической зоне Эстонии.

Сам сухогруз, следовавший под флагом Сент-Винсента и Гренадин из Санкт-Петербурга в Израиль, задержали в последний день 2025 года. Финские пограничники обнаружили судно неподалёку от места повреждения кабелей и потребовали направить его в безопасную акваторию. Позднее Fitburg доставили в порт Кантвик, где следователи осмотрели оборудование и изучили обстоятельства происшествия.

Судебный процесс начался 8 сентября. Тогда Life.ru сообщал, что финская прокуратура потребовала для российского капитана Андрея Максименко и азербайджанского боцмана не менее двух с половиной лет заключения по делу о повреждении подводных кабелей. Оба обвиняемых отвергли предъявленные претензии.

В ходе разбирательства финская сторона утверждала, что повреждение линий связи создало серьёзную угрозу для телекоммуникационной, электрической и газовой инфраструктуры страны. Представители защиты, напротив, настаивали на отсутствии умысла и указывали на техническую неисправность якорного оборудования. На судебных заседаниях присутствовал представитель российского посольства.

При этом само грузовое судно финские власти освободили ещё в январе. После завершения основных следственных действий полиция сняла с Fitburg арест и разрешила ему покинуть территорию страны. Однако ограничения для некоторых членов экипажа сохранились.