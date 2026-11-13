«Миннесота Уайлд» на выезде обыграла «Торонто Мейпл Лифс» со счётом 5:2 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Российский нападающий Кирилл Капризов сделал три голевые передачи, а Мэтт Болди оформил хет-трик.

Встреча на арене Scotiabank Arena началась с гола Болди на 18-й минуте первого периода. Во второй двадцатиминутке хозяева ответили двумя шайбами: отличились Остон Мэттьюс и Зак Макьюэн. Однако Болди реализовал большинство и восстановил равновесие — 2:2. В заключительном периоде форвард «Миннесоты» забросил ещё одну шайбу и оформил хет-трик. После этого Майкл Маккэррон увеличил преимущество гостей, а Данила Юров поразил пустые ворота, установив окончательный счёт.

Капризов трижды ассистировал партнёрам и стал одним из самых результативных игроков встречи. Юров завершил матч с голом и передачей. Вратарь «Миннесоты» Йеспер Валльстедт отразил 21 бросок. Победа позволила «Миннесоте» продлить серию матчей с набранными очками до десяти. «Торонто» потерпел пятое домашнее поражение подряд.