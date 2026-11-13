«Нью-Джерси Девилз» обыграл «Вашингтон Кэпиталз» со счётом 5:2 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Хозяева льда добились преимущества в заключительном периоде, забросив три шайбы.

Встреча в Ньюарке началась с обмена голами в большинстве. Счёт открыл Эван Родригес, но Райан Леонард восстановил равновесие. Во втором периоде Пьер-Люк Дюбуа вновь вывел «Вашингтон» вперёд, однако Ленни Хямеенахо сравнял результат — 2:2.

Развязка наступила в третьем периоде. Владислав Колячонок забросил третью шайбу «Нью-Джерси», после чего Стефан Носен увеличил разрыв. Окончательный результат установил Джек Хьюз, поразивший пустые ворота. В составе победителей две результативные передачи отдал Арсений Грицюк. Голкипер «Девилз» Коннор Хеллебайк отразил 26 бросков, а его оппонент из «Вашингтона» Логан Томпсон — 24.

Капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин завершил встречу без набранных очков. Российский нападающий провёл на льду 13 минут 25 секунд, нанёс два броска в створ и заработал показатель полезности −1. «Нью-Джерси» выиграл шестой матч из последних семи. «Вашингтон» прервал серию из двух побед.

Ранее семь национальных хоккейных федераций отказались подписывать обновлённое расписание молодёжного чемпионата мира из-за допуска сборной России. Согласно обновлённому расписанию, российская молодёжная сборная должна заменить команду Норвегии. Турнир пройдёт с 26 декабря 2026 года по 5 января 2027-го в канадских Эдмонтоне и Ред-Дире. Россиянам предстоит выступить в одной группе с Чехией, Канадой, Швейцарией и Латвией, если вопрос их участия будет окончательно урегулирован.