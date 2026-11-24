Кардиолог назвал три лекарства для «тревожного чемоданчика» пенсионера
Кардиолог Прокофьев: Пенсионерам нужно держать при себе моксонидин и каптоприл
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Пожилым людям стоит иметь при себе небольшую аптечку на случай резкого повышения давления или боли в груди. Какие препараты могут в неё входить, рассказал кардиолог Денис Прокофьев в беседе с 360.ru.
В первую очередь специалист выделил каптоприл и моксонидин — лекарства, которые применяются для снижения артериального давления. По словам врача, они могут понадобиться при гипертоническом кризе, в том числе если человеку стало плохо во время прогулки или поездки.
Ещё одним важным средством кардиолог назвал нитроглицерин в жидкой форме. Этот препарат используют для облегчения приступов стенокардии. Прокофьев отметил, что своевременное применение лекарства может иметь значение и при возникновении симптомов инфаркта.
Ранее Life.ru рассказывал об опасности привычки пожилых людей делиться лекарствами. Терапевт предупредила, что одинаковые симптомы не всегда свидетельствуют об одном заболевании. Неподходящий препарат или неверная дозировка способны вызвать тяжёлые осложнения, поэтому при жалобах на давление специалист посоветовала сначала измерить его и связаться с врачом, а не принимать чужие таблетки.