Пожилым людям стоит иметь при себе небольшую аптечку на случай резкого повышения давления или боли в груди. Какие препараты могут в неё входить, рассказал кардиолог Денис Прокофьев в беседе с 360.ru.

В первую очередь специалист выделил каптоприл и моксонидин — лекарства, которые применяются для снижения артериального давления. По словам врача, они могут понадобиться при гипертоническом кризе, в том числе если человеку стало плохо во время прогулки или поездки.

Ещё одним важным средством кардиолог назвал нитроглицерин в жидкой форме. Этот препарат используют для облегчения приступов стенокардии. Прокофьев отметил, что своевременное применение лекарства может иметь значение и при возникновении симптомов инфаркта.