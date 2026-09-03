«Карьеры разрушены»: Глейхенгауз назвал трагедией многолетнюю изоляцию российских фигуристов

Хореограф Даниил Глейхенгауз в интервью «КП-Спорт» резко высказался о последствиях многолетнего отстранения российских фигуристов от международных турниров. По его словам, никаких плюсов в этой ситуации нет, а карьеры спортсменов, чей пик пришёлся на этот период, фактически уничтожены.

В качестве примера он привёл Аделию Петросян, которая за четыре года трижды выиграла чемпионат России.

«Если бы она поехала на мир и Европу, то точно привезла бы оттуда титулы!» — заявил Глейхенгауз. Он подчеркнул, что катастрофы для вида спорта в стране не произошло и уровень удалось удержать, но для тех, кто оказался в эпицентре изоляции, это настоящая трагедия.

Глейхенгауз отметил, что спортсмены не по своей воле вычеркнули годы из карьеры, и это невосполнимая потеря. Он также добавил, что сейчас, в сезоне с единственной квотой на чемпионат мира, борьба внутри страны станет ещё более жёсткой, но это не компенсирует упущенные международные старты.

А ранее Глейхенгауз заявлял, что чемпионат России в этом году превратится в настоящую «бойню». По его словам, все спортсмены будут целенаправленно подводить пик формы именно к декабрю, потому что выбора нет.