ISU предоставил нейтральный статус Мишиной и Галлямову

Бронзовые призёры Олимпийских игр Анастасия Мишина и Александр Галлямов получили нейтральный статус Международного союза конькобежцев (ISU). О решении организации ТАСС сообщил генеральный секретарь Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган.

Допуск открывает российской спортивной паре возможность вернуться на международные соревнования. На каком турнире фигуристы смогут выступить, пока не уточняется.

Мишиной 25 лет, Галлямову — 27. Дуэт завоевал бронзу Олимпиады 2022 года в Пекине в парном катании, а также стал призёром командного турнира. Кроме того, спортсмены трижды выигрывали чемпионат России. В 2021 году они стали чемпионами мира, а в 2022-м завоевали золото европейского первенства.

С сезона-2026/27 ISU разрешил российским и белорусским фигуристам вернуться на международные старты при соблюдении критериев нейтральности. Спортсмены выступают без флага, гимна и национальной символики. После февраля 2022 года российские фигуристы почти не участвовали в международных соревнованиях. Исключением стали одиночники Аделия Петросян и Пётр Гуменник, выступившие на Олимпиаде в Италии.

Ранее заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова раскритиковала затянувшееся решение по допуску Мишиной и Галлямова. Тогда публичного решения ISU по этой паре ещё не было, хотя нейтральный статус получили уже более 40 российских спортсменов. В союзе поясняли, что не публикуют отдельный список отказов, а имена допущенных участников появляются в заявках на конкретные турниры.