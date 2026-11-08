Король Великобритании Карл III впервые дал понять, что не исключает визита в Китай, если с такой инициативой выступит британское правительство. Речь идёт о возможной первой поездке монарха в материковую часть КНР — раньше он дистанцировался от подобных контактов из-за своих взглядов на ситуацию в Тибете и вопросы прав человека. Об изменении подхода со ссылкой на источник в Букингемском дворце сообщила газета The Sunday Times.

По данным издания, в окружении короля признают: в статусе главы государства Карлу III всё чаще приходится действовать не из личных убеждений, а исходя из государственных интересов. Дворец, как утверждается, видит всё более явную тенденцию, при которой кабинет министров обращается к монарху для участия в особенно чувствительных и дипломатически непростых миссиях.

Собеседник газеты отметил, что если правительство задаст вопрос о поездке короля в Китай, такой вариант будет серьёзно рассмотрен. При этом во дворце не скрывают: речь идёт о крайне сложном направлении, а подготовка подобного визита потребовала бы большого количества согласований и аккуратной дипломатической работы.

Для Карла III такая поездка стала бы по-настоящему исторической. На материковом Китае он не бывал ни разу. Единственный его визит, связанный с КНР, состоялся в июле 1997 года, когда тогдашний принц Уэльский прибыл в Гонконг на церемонию передачи бывшей британской колонии под суверенитет Китая и выступал от имени королевы Елизаветы II.

Именно Елизавета II в своё время первой из британских монархов приехала в Китай с государственным визитом. Это произошло в 1986 году: поездка продолжалась неделю и стала заметным дипломатическим событием на фоне попыток Лондона и Пекина выстраивать более устойчивый политический диалог. Если Карл III всё же отправится в КНР, его визит неизбежно будут рассматривать не только как символический жест, но и как признак того, что британская монархия готова участвовать в новой конфигурации отношений с Пекином.

В последние годы тема контактов Лондона и Пекина остаётся одной из самых противоречивых в британской политике. С одной стороны, Китай остаётся для Великобритании важным экономическим и внешнеполитическим партнёром. С другой — отношения двух стран осложняют споры о правах человека, вопрос Гонконга, напряжённость вокруг Тайваня и постоянные дискуссии внутри самой Британии о границах сотрудничества с китайским руководством.

Ранее Life.ru писал, как Карл III столкнулся с требованиями о репарациях за британское колониальное прошлое, когда тема исторической ответственности Лондона вновь вышла на первый план. Кроме того, британская монархия остаётся важным инструментом внешней презентации страны — особенно в ситуациях, где официальный Лондон стремится сочетать политическую осторожность с демонстрацией статуса и влияния.