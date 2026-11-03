Король Великобритании Карл III назвал трансатлантическую работорговлю позорной страницей британской истории и выразил глубокое сожаление о страданиях порабощённых людей. Об этом монарх заявил на саммите Содружества наций в городе Сент-Джонс на Антигуа и Барбуде. Его выступление транслировал Sky News.

«Мы не можем изменить действия тех, кто жил до нас. Однако мы можем извлечь уроки из прошлого. Трансатлантическая торговля порабощенными людьми до сих пор бросает тень на эти острова и других членов нашего Содружества», — заявил Карл III.

Британский монарх признал, что колониальное прошлое страны связано не только с достижениями, но и с серьёзными ошибками. По его словам, память о работорговле до сих пор вызывает у него глубокую личную скорбь.

При этом король подчеркнул, что историческая несправедливость не должна препятствовать развитию отношений между странами. Он призвал извлекать уроки из прошлого и сосредоточиться на совместном будущем.

Ранее Life.ru сообщал, что Карл III признал страдания жителей британских колоний из-за работорговли, но не пообещал репараций. Во время визита монарха в страны Карибского бассейна активисты встретили его протестами и потребовали финансовых компенсаций. Участники акций вышли с плакатами, призывающими Великобританию возместить ущерб от колониального прошлого.