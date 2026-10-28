«Репарации сейчас же!»: Карл III признал ущерб от работорговли, но платить бывшим колониям не будет

Король Великобритании Карл III признал, что работорговля в британских колониях причинила огромные страдания жителям Карибского бассейна. Однако официальных извинений от монарха так и не прозвучало. Об этом сообщает The Daily Telegraph.

Тему колониального прошлого король затронул 27 октября во время визита на Багамские острова. Выступая перед молодёжью, он отметил богатство местной культуры, признав, что некоторые её достижения были «рождены во тьме».

При этом визит британского монарха сопровождался протестами. Несколько десятков активистов встретили его с плакатами «Заплатите нам то, что должны» и «Репарации сейчас же». Участники акции потребовали компенсаций за последствия многовековой работорговли.

Вопрос о выплатах бывшим колониям вновь поднимут на саммите Содружества наций, который пройдёт с 1 по 4 ноября в Антигуа и Барбуде. Ожидается, что Карл III подробнее выскажется о британском колониальном прошлом, однако Лондон по-прежнему исключает возможность финансовых репараций.

Страны Карибского бассейна уже несколько лет добиваются от Великобритании признания ответственности за работорговлю XVII–XVIII веков. В 2024 году участники саммита Содружества на Самоа договорились начать обсуждение этой проблемы. Тогда британский король призвал изучать исторические ошибки, но также воздержался от извинений.

Давление на монарха усилилось и перед нынешней встречей. 22 октября генеральный секретарь Содружества Ширли Ботчуэй публично высказалась за то, чтобы Карл III извинился за рабство в британских колониях.