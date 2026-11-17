Король Великобритании Карл III оказался поклонником простой уличной еды — печёной картошки с сыром и фасолью. О своих кулинарных предпочтениях монарх рассказал во время поездки в английский Престон, где заглянул к владельцам популярного фудтрака SpudBros. Об этом сообщает BBC.

Карл III посетил заведение братьев Джейкоба и Харли Нельсонов, прославившихся благодаря роликам в TikTok. Когда предприниматели поинтересовались любимой начинкой монарха, разговор зашёл о сыре и фасоли — традиционном британском сочетании для картофеля в мундире.

«Мы спросили, что ему нравится, и он сказал: «Сыр и фасоль». Это классика», — поделился Джейкоб Нельсон.

При этом попробовать блюдо на месте король отказался. Вместо угощения братья вручили ему необычный сувенир — маленькую картофелину, связанную крючком, с пожеланием помогать другим. Монарху также подарили футболку и шарф местного футбольного клуба «Престон Норт Энд».

Разговор не ограничился начинками. Карл III заинтересовался сортами картофеля и спросил, используют ли продавцы те, что хорошо подрумяниваются при запекании. Братья объяснили, что обычно закупают сорт Melody, выращенный неподалёку от Престона, однако из-за засухи им пришлось временно перейти на другой.

Поездка состоялась 16 ноября и стала первым визитом Карла III в Престон после восшествия на престол. Помимо встречи с предпринимателями, король посетил местный музей The Harris, где пообщался с жителями города и создателем мультфильмов об Уоллесе и Громите Ником Парком.

Ранее Life.ru рассказывал о необычных кулинарных пристрастиях Карла III. По данным Daily Mail, британский монарх любит экспериментировать с традиционными рецептами и даже предложил собственную версию блюда из птицы, заменив петуха в вине на тетерева. При этом бывшие придворные отмечали его требовательность к приготовлению яиц и другим деталям королевского меню.