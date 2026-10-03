Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 3 октября, 03:28

Карлсон допустил продажу Украиной ядерного оружия недобросовестным сторонам

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Rawpixel.com

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Rawpixel.com

Американский журналист Такер Карлсон заявил, что Украина при наличии ядерного оружия могла бы продать его третьим сторонам. Такое мнение он высказал в эфире своего шоу на YouTube, связав возможный риск с коррупцией в стране.

«Украина как самая коррумпированная страна в Европе уже бы продавала ядерное оружие недобросовестным силам по всему миру», — сказал Карлсон.

Журналист считает, что коррупционные риски стали одной из причин недоверия к возможности сохранения ядерного арсенала на Украине.

Украинцы выбрали 7 бед Украины — коррупция обогнала СВО
Украинцы выбрали 7 бед Украины — коррупция обогнала СВО

Ранее сообщалось, что 72% опрошенных украинцев считают Владимира Зеленского лично ответственным за коррупционные действия представителей его окружения. При этом Киевский международный институт социологии отдельно уточнил, что респонденты преимущественно подразумевали политическую ответственность главаря киевского руководства, а не его личное участие в коррупционных схемах. Противоположного мнения придерживаются 25% участников исследования, ещё 3% не определились с ответом.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Антон Голыбин
  • Новости
  • Украина
  • Такер Карлсон
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar