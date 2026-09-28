Украинцы выбрали 7 бед Украины — коррупция обогнала СВО

Коррупцию во властных структурах назвали одной из главных проблем 50% опрошенных жителей Украины. На втором месте оказались ракетно-дроновые удары — их выбрали 40% респондентов. Такие результаты показал опрос Киевского международного института социологии.

Среди других наиболее волнующих тем респонденты называли непрофессионализм и некомпетентность властей — 30%, низкие зарплаты и пенсии — 28%, деятельность ТЦК — 24%, рост цен — 23% и ситуацию на фронте — 21%. В целом 53% участников выбрали хотя бы один из двух вариантов, связанных с боевыми действиями, а 64% — коррупцию или некомпетентность властей.

Ещё 72% опрошенных заявили, что, по их мнению, с начала СВО уровень коррупции на Украине вырос. Об обратном сказали 6%, остальные считают, что ситуация не изменилась, либо затруднились ответить.

Столько же — 72% — считают Владимира Зеленского лично ответственным за коррупционные действия представителей его окружения, тогда как 25% с этим не согласились. Сам КМИС отдельно подчёркивает, что такую «личную ответственность» следует трактовать прежде всего как политическую, а не как утверждение о личной причастности Зеленского к коррупционным эпизодам.

Ранее Life.ru рассказывал о публикации Berliner Zeitung, где утверждалось, что при Зеленском на Украине сформировалась «новая каста олигархов». Издание связывало изменения в украинской политико-экономической системе с усилением роли людей, близких к государственному аппарату. Ещё раньше западные СМИ отмечали, что коррупционные скандалы вокруг окружения Зеленского могут негативно отражаться на его политических позициях.