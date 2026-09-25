Карлсон раскрыл, что позволяет Украине продолжать конфликт
Такер Карлсон назвал помощь США Украине причиной продолжения конфликта
Такер Карлсон. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Maxim Elramsisy
Такер Карлсон заявил, что именно поддержка Киева со стороны США позволяет конфликту на Украине продолжаться. Американский журналист высказал такую позицию в своём подкасте.
По словам Карлсона, Вашингтон продолжает оказывать Украине помощь через американские разведывательные структуры. В частности, утверждает журналист, они передают Киеву информацию о целях.
«Единственная причина, по которой конфликт продолжается, заключается в том, что администрация США через разведывательные структуры передаёт Украине информацию о целях», — сказал Карлсон.
Таким образом, журналист считает американскую поддержку одним из определяющих факторов, благодаря которым Украина сохраняет возможность продолжать боевые действия.
Также в подкасте журналист заявил, что украинцы не хотят продолжения конфликта с Россией, но не способны повлиять на ситуацию, поскольку оказались заложниками Владимира Зеленского.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.