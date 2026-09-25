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Опубликовано 25 сентября, 00:54

Карлсон раскрыл, что позволяет Украине продолжать конфликт

Такер Карлсон назвал помощь США Украине причиной продолжения конфликта

Такер Карлсон. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Maxim Elramsisy

Такер Карлсон. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Maxim Elramsisy

Такер Карлсон заявил, что именно поддержка Киева со стороны США позволяет конфликту на Украине продолжаться. Американский журналист высказал такую позицию в своём подкасте.

По словам Карлсона, Вашингтон продолжает оказывать Украине помощь через американские разведывательные структуры. В частности, утверждает журналист, они передают Киеву информацию о целях.

«Единственная причина, по которой конфликт продолжается, заключается в том, что администрация США через разведывательные структуры передаёт Украине информацию о целях», — сказал Карлсон.

Таким образом, журналист считает американскую поддержку одним из определяющих факторов, благодаря которым Украина сохраняет возможность продолжать боевые действия.

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Также в подкасте журналист заявил, что украинцы не хотят продолжения конфликта с Россией, но не способны повлиять на ситуацию, поскольку оказались заложниками Владимира Зеленского.

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Артём Гапоненко
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