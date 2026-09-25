Такер Карлсон заявил, что именно поддержка Киева со стороны США позволяет конфликту на Украине продолжаться. Американский журналист высказал такую позицию в своём подкасте.

По словам Карлсона, Вашингтон продолжает оказывать Украине помощь через американские разведывательные структуры. В частности, утверждает журналист, они передают Киеву информацию о целях.

«Единственная причина, по которой конфликт продолжается, заключается в том, что администрация США через разведывательные структуры передаёт Украине информацию о целях», — сказал Карлсон.

Таким образом, журналист считает американскую поддержку одним из определяющих факторов, благодаря которым Украина сохраняет возможность продолжать боевые действия.