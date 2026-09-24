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Опубликовано 24 сентября, 18:04

Рютте признал, что затягивание конфликта на Украине сказывается на Западе

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте признал, что продолжительность конфликта на Украине оказывает влияние на западные страны. Такое заявление он сделал, отвечая на вопрос о том, ощущается ли внутри альянса усталость от затянувшегося противостояния.

«Это занимает много времени и, конечно, само по себе сказывается», — сказал Рютте.

При этом генсек подчеркнул, что в Европе, Канаде и США по-прежнему считают необходимым продолжать поддержку Киева. Ранее НАТО также заявляло, что союзники намерены сохранять поставки вооружений и финансовую помощь Украине.

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В сентябре Life.ru писал, что европейские военные планировщики, связанные с НАТО, сомневаются в способности Европы выдержать длительную войну на истощение. Тогда эксперты обращали внимание на ограниченность ресурсов, производственных мощностей и общественной поддержки затяжного противостояния. При этом руководство альянса публично продолжает заявлять о необходимости дальнейшей поддержки Украины.

Больше новостей о встречах мировых лидеров — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Александра Мышляева
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