Рютте признал, что затягивание конфликта на Украине сказывается на Западе

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте признал, что продолжительность конфликта на Украине оказывает влияние на западные страны. Такое заявление он сделал, отвечая на вопрос о том, ощущается ли внутри альянса усталость от затянувшегося противостояния.

«Это занимает много времени и, конечно, само по себе сказывается», — сказал Рютте.

При этом генсек подчеркнул, что в Европе, Канаде и США по-прежнему считают необходимым продолжать поддержку Киева. Ранее НАТО также заявляло, что союзники намерены сохранять поставки вооружений и финансовую помощь Украине.

В сентябре Life.ru писал, что европейские военные планировщики, связанные с НАТО, сомневаются в способности Европы выдержать длительную войну на истощение. Тогда эксперты обращали внимание на ограниченность ресурсов, производственных мощностей и общественной поддержки затяжного противостояния. При этом руководство альянса публично продолжает заявлять о необходимости дальнейшей поддержки Украины.