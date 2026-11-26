Житель американского штата Иллинойс выиграл миллион долларов в лотерею через несколько дней после того, как помог нуждающемуся незнакомцу. Сам пенсионер воспринял неожиданный выигрыш как награду за добрый поступок, сообщили организаторы Illinois Lottery.

Новоиспечённый миллионер пожелал остаться анонимным, представившись под псевдонимом «Счастливый пенсионер». Что именно он сделал для незнакомца, не уточняется. Однако случайный свидетель произошедшего настолько проникся поступком мужчины, что назвал его самым добрым из всех, которые ему доводилось видеть.

Спустя несколько дней американец купил несколько лотерейных билетов, использовав числа из китайского печенья с предсказаниями. По иронии судьбы миллион долларов ему принёс билет, комбинацию для которого случайным образом подобрал компьютер.

Результаты розыгрыша, состоявшегося 26 октября, мужчина перепроверил несколько раз через мобильное приложение. Убедившись в выигрыше, пенсионер записался на получение приза и первым делом позвонил близкому другу.

Часть денег американец намерен потратить на покупку минивэна и путешествие в Лас-Вегас. По его признанию, лучшего подарка к выходу на пенсию он и представить не мог.

Ранее Life.ru рассказывал о пенсионере из Санкт-Петербурга, которому забытые лотерейные билеты принесли 10 миллионов рублей. Мужчина приобрёл их ещё в июле, приурочив покупку ко дню рождения, однако проверил лишь спустя несколько месяцев. Теперь петербуржец, ранее потерявший жильё из-за пожара, рассчитывает обзавестись собственной квартирой.