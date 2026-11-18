Московский юрист выиграл в лотерею почти 30 миллионов рублей вскоре после прочтения романа Фёдора Достоевского «Игрок». Об удивительном совпадении РИА «Новости» рассказали организаторы розыгрыша.

Обладателем приза в размере 29 494 028 рублей стал москвич по имени Василий. Помимо юридической практики, мужчина увлекается шахматами.

При выборе чисел счастливчик не руководствовался приметами и не пытался найти особую закономерность. Вместо этого он доверился случаю, отметив произвольную комбинацию, которая в итоге принесла ему многомиллионный выигрыш.

Несмотря на внезапное богатство, Василий не собирается кардинально менять привычный образ жизни. Квартира и автомобиль у него уже есть, а выросший ребёнок учится в аспирантуре, поэтому необходимости в крупных покупках мужчина не видит.

Большую часть денег победитель намерен сохранить и расходовать постепенно. Он предпочитает обдуманные финансовые решения и не планирует торопиться с тратами.

Часть выигрыша москвич хочет направить на благотворительность. В частности, он собирается помочь детям, нуждающимся в поддержке, а также приютам и организациям, которые заботятся о бездомных собаках.

Ранее Life.ru рассказывал о преподавателе актёрского мастерства из Ивановской области, выигравшем более 16 миллионов рублей после прочтения гороскопа. Мужчина увидел предсказание о возможной удаче в лотерее и решил испытать судьбу. Выигрышным оказался билет, в котором не совпало ни одного числа.