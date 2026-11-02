«Каролина Харрикейнз» обыграла «Виннипег Джетс» со счётом 7:0 в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ. Российский голкипер Пётр Кочетков отразил все 24 броска по своим воротам. Встреча состоялась 1 ноября на арене Lenovo Center в Роли.

Хозяева открыли счёт на 6-й минуте первого периода: защитник Шон Уокер поразил ворота соперника в меньшинстве после передачи Сета Джарвиса. Во втором игровом отрезке преимущество «Каролины» стало крупным. Юусо Вялимяки и Себастьян Ахо забросили две шайбы с разницей в 24 секунды, после чего Уокер оформил дубль, а Логан Станковен довёл счёт до 5:0. В заключительном периоде Марк Янковски реализовал большинство, а Йеспери Котканиеми установил окончательный результат — 7:0.

Кочетков провёл четвёртый матч подряд в стартовом составе. Перед встречей с «Виннипегом» россиянин выиграл все девять предыдущих матчей сезона и установил клубный рекорд «Каролины» по количеству побед на старте чемпионата. Победа над «Джетс» стала для него десятой подряд. Уокер завершил встречу с двумя заброшенными шайбами. Станковен набрал три очка (1+2), а Джарвис, Николай Элерс и защитник Шейн Гостисбехер записали на свой счёт по две результативные передачи.

Вратарь «Виннипега» Стюарт Скиннер пропустил пять шайб после 17 бросков и был заменён на 30-й минуте. Его сменщик Клэй Стивенсон отразил 12 из 14 бросков. По итогам встречи «Каролина» нанесла 31 бросок в створ против 24 у соперника. Хозяева также выиграли борьбу на точке вбрасывания — 64,2% против 35,8%. В большинстве команда реализовала две из пяти попыток, тогда как «Виннипег» не использовал ни одного из трёх шансов. Для «Харрикейнз» эта победа стала четвёртой подряд. «Джетс», напротив, продлили серию поражений, которая до игры с «Каролиной» составляла восемь матчей.

Ранее капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби за один матч установил рекорд НХЛ по количеству результативных передач за один клуб и разделил шестое место в списке лучших бомбардиров за всю историю регулярных чемпионатов. Оба достижения покорились 39-летнему канадцу во встрече с «Монреалем». Кросби забросил шайбу и дважды ассистировал партнёрам, однако его усилий не хватило для победы. «Питтсбург» уступил на выезде со счётом 4:5.